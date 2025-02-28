"فاو" تعلن عن برنامج فريد لتدريب العراقيات على "الزراعة الذكية"

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو)، يوم الجمعة، انها اختتمت وبالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية دورة تدريبية لمدة 4 أيام لتدريب مجموعة من الكوادر النسائية في الوزارة لتمكينهم من العمل كرائدات في مجال التغيير المناخي واثره على الزراعة خصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية، مثل النجف والمثنى.

وذكر بيان للمنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "فريق من الخبراء الدوليين للمنظمة والمتخصصين في مجال الزراعة الذكية مناخيًا وتمكين المرأة، اشرفوا على التدريب، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع "تعزيز مرونة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في جنوب العراق" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)".

واضافت، أن "برنامج النساء الرائدات مناخيا يعد مبادرة نموذجيةً في الشرق الأوسط لتمكين النساء الريفيات وبناء قدراتهن، وسد الفجوة ما بين المعارف النظرية والممارسات التطبيقية، ويستهدف البرنامج مجموعة من موظفات الإرشاد الزراعي والميسرات المحليات، بقصد تدريبهن واعتمادهن "كنساء رائدات مناخيا" لتعزيز قدرات المرأة الريفية على التكيف والتخفيف من حدة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وذلك من خلال منهج علمي يُراعي السياق الزراعي المناخي المحلي، تجارب نموذجية على المستوى الحقلي، بالإظافة الى المشاركة والتوعية المجتمعية".

وبحسب البيان، فإنه "وبناءً على هذا التدريب، فإن النساء الرائدات مناخياً سيصبحن بمثابة داعيات لممارسات الزراعة الذكية مناخياً بين المزارعين من النساء والرجال في مجتمعاتهم، علاوة على ذلك، سوف يدعمن ممارسات الزراعة الذكية والمتكيفة مع المناخ على مستوى المزرعة ، وميسرات للحوار حول الزراعة الحديثة المتكيفة مع المناخ بين المزارعين، وخاصة النساء".

واشار الى انه "ستعمل النساء الرائدات مناخياً على تعميم آراء واحتياجات المزارعات، وخاصة ذوات الحيازات الصغيرة، في السياسات الوطنية والخطط المحلية للمحافظات من خلال الحوار مع أصحاب المصلحة وصناع القرار".