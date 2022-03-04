"فاسدون" يبتلعون عقارات الدولة.. ديالى تستنجد بـ"صولة فرسان"

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن تحالف السيادة في ديالى نورس محمود العيسى، يوم الجمعة، من قيام "فاسدين" بابتلاع أراضي وعقارات الدولة في المحافظة، مطالبة رئيس الوزراء والسلطات القضائية والمعنية الى التدخل وإطلاق صولة فرسان "تنقذ" ديالى.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، "نحتاج لصولة فرسان قاصمة لانقاذ ديالى من المفسدين والتصدي لعصابات الإتاوات والتهريب ونهب أراضي وعقارات الدولة تحت الاعيب وحيل قانونية او تحت تأثير سطوة السلاح والنفوذ".

واعتبرت العيسى ديالى "أسيرة تحررت من الإرهاب وسقطت في أسر الفساد والهيمنة من قبل جهات وأطراف متنفذة تتحكم بمقدرات الدولة والمواطن في آن واحد"، مشيرة الى ان "الكثير من مزارعي ديالى تحولوا الى عاملين ومستعبدين في مزارعهم بسبب الخوف والرعب وتهديدات متعددة".

ولفتت العيسى الى "ضرورة انقاذ ديالى من عمليات التهام مخيفة للأراضي والعقارات في بعقوبة وعدة وحدات إدارية وإعادة ملكيتها للدولة والحفاظ على مقدرات المحافظة التي تمثل ملكا للجميع".

وتشهد ديالى مشاكل وخروقات كبيرة وصراعات بين جهات متنفذة حيال الأملاك العامة للدولة ومحاولات الاستيلاء عليها في عدة وحدات إدارية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون وسياسيون في ديالى وجود عمليات ابتزاز واتاوات تستهدف القوافل التجارية في عدة طرق رئيسية في المحافظة.