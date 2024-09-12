"فارس صكاركم" خلف القضبان لمدة سنة بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكماً بالحبس على شخص يدعى "فارس عبد السادة"، والمعروف بلقب "فارس صكاركم".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أصدر حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة على المدعو (فارس صكاركم)، بعد إجراء لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية والقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية".

ويوم الأحد 18 آب 2024، أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على "فارس صكاركم"، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المتهم ظهر وبشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتجاوزات على الكتب السماوية والمعتقدات الدينية، ويتلفظ بكلمات نابية وسلوكيات غير أخلاقية تجاه المواطنين.

وأوضح المصدر، أن عملية القبض جاءت بناءً على أوامر قضائية صادرة وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات، بعد تدقيق المحتوى الهابط الذي تم رفعه إلى لجنة مختصة في الوزارة.