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فاجعة مروعة .. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء غرقا في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T16:22:31+0000
فاجعة مروعة .. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء غرقا في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين بغرق ثلاثة اطفال اشقاء في اطراف قضاء بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طفليين مع شقيقتهم غرقوا خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، مبينا ان فريقا من الغواصين والشرطة النهرية انتشل جثثهم.

واضاف المصدر ان والد الأطفال الضحايا سقط ضحية خلال معارك التحرير مع داعش عام 2016 وكان يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي.

وتشهد محافظات عدة حالات حوادث غرق مستمرة بسبب قلة وانعدام المسابح ما يدفع الشباب والاطفال لممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول الى جانب أسباب أُخرى أبرزها الإهمال.

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