فاجعة في نينوى.. وفاة طفلة بعد طردها من المدرسة لعدم ارتداء الحجاب

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة طفلة بعد طردها من مدرسة ابتدائية، في منطقة "الموصل الجديدة" غربي المدينة، لعدم ارتدائها الحجاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بحادثة وفاة طالبة في السادس الابتدائي توفيت إثر طردها من قبل مديرة مدرسة من الامتحان في الموصل، لعدم ارتدائها الحجاب".

وبحسب المصدر، فإن "والد الطفلة قد أقام دعوى قضائية بحق المديرة في مركز شرطة موصل الجديدة، بالجانب الأيمن من المدينة، وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة".

وأوضح المصدر، أن الطفلة عادت الى المنزل بعد طردها لعدم ارتدائها الحجاب وقام عمها بأخذها الى المدرسة لإعادتها وأداء الامتحان لكنها قبل أن تصل الى المدرسة بدأ أنفها ينزف وسقطت أرضاً ومن ثم فارقت الحياة".

في المقابل، أعلنت مديرية تربية نينوى، تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتوجه فورا إلى مدرسة أغادير للبنات، لبيان ما تم نشره في وسائل الإعلام حول وفاة إحدى تلميذات المدرسة، بعد منعها من الدخول لأداء الامتحان، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى".

وأشارت المديرية إلى أن "مدير عام التربية، على اتصال ومتابعة مباشرة مع اللجنة التحقيقية، للتأكد من حيثيات الموضوع".