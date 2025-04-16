"فاجعة" في البصرة.. مصرع عائلة كاملة بحريق منزل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الأربعاء، بمصرع عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد إثر اندلاع حريق داخل منزلهم في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء لقوا مصرعهم جميعاً اختناقاً إثر اندلاع حريق ظهر اليوم داخل منزلهم في منطقة الجنينة وسط البصرة".

وأشار المصدر، إلى أن "الحريق امتد إلى سيارة العائلة أيضاً التي كانت متوقفة في كراج المنزل، فيما تم نقل جثمان الضحايا إلى الطب العدلي، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الحادث".