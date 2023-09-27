فاجعة عرس الحمدانية.. الوفيات تتجاوز 115 وأكثر من 200 إصابة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة فاجعة الحريق الكبير الذي اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن حصيلة الضحايا ارتفع لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن الوضع مسيطر عليه، وهناك متابعة دقيقة من مركز الوزارة، مؤكدا استمرار إرسال الشحنات وسيارات الإسعاف والفرق الطبية التخصصية من بغداد وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة حصلت نتيجة الإهمال والمخالفة لشروط السلامة كون القاعة مشيدة من ألواح (السندويج بنل والجبسون بورد).

كما أكد أن الألعاب النارية التي أُستخدمت كانت سبباً في انهيار جزئي للقاعة المخالفة المشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة، مشيرا إلى أن من بين القتلى والمصابين نساء وأطفال.

بدوره أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، كما وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه مقطع فيديو قصير يظهر اللحظات الاولى لاندلاع الحريق المفجع.