فاجعة تصيب موكب بني عامر الشهير

شفق نيوز- البصرة

لقي أربعة من قراء ورواديد موكب بني عامر الشهير مصرعهم، وأصيب شخصان آخران، فجر الثلاثاء، نتيجة حادث السير الذي وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها شفق نيوز، فإن المتوفين هم الرواديد ساهر العامري، وأحمد كاظم، وعلي راضي، ومحمود عباس، وجميعهم من المشاركين في موكب بني عامر.

وكان الضحايا في طريق عودتهم إلى محافظة البصرة بعد انتهاء مشاركة الموكب في المشهد الاستعراضي الذي أقيم في منطقة بين الحرمين بمدينة كربلاء، وحظي بمتابعة واسعة خلال مراسم الزيارة الأربعينية.

ويُعد موكب بني عامر من أشهر المواكب الحسينية في العراق، إذ ينطلق المشاركون فيه سنوياً من محافظة البصرة باتجاه كربلاء، ويتميز بمسيرته المنظمة والملابس البيضاء الموحدة التي يرتديها أفراده خلال دخولهم إلى منطقة بين الحرمين.