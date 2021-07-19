فاجعة الناصرية.. "DNA" يؤكد هوية 16 جثة متفحمة وترجيح بانصهار 10 أشخاص

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في ذي قار، يوم الاثنين، بأن تحليل الحمض النووي"DNA"، ساعد على التأكد من هوية 16 من أصل 32 جثة متفحمة إثر حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

والتهم حريق هائل، ليلة الأثنين 12 تموز 2021، مركز عزل النقاء الكرفاني الخاص بمصابي كورونا، والتابع لمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 16 جثة ماتزال مجهولة ولم يتم التعرف عليها من قبل ذويهم حتى الآن رغم تحليل DNA".

وأضاف أن "الفريق لم يعثر حتى الآن على قطعة صغيرة لقرابة 10 أشخاص حتى الآن"، مرجحاً أن تكون جثثهم "انصهرت وسط لهيب النيران".