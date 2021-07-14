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فاجعة الناصرية.. مليون دينار إعانة مالية لكل عائلة ضحية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-14T14:07:05+0000
فاجعة الناصرية.. مليون دينار إعانة مالية لكل عائلة ضحية

شفق نيوز / أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الأربعاء، تخصيص إعانة مالية مقدارها مليون دينار لكل عائلة من ضحايا فاجعة حريق مركز النقاء في الناصرية.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور ياسين المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الهلال في ذي قار أوصلت الوجبة الثانية من المستلزمات الطبية لمستشفى الحسين في الناصرية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف المعموري، أن "يوم أمس أوصلت الجمعية أدوية ومعدات وأجهزة طبية وبطانيات للمستشفى التركي، بعد افتتاحه لاستقبال المرضى في الناصرية"، مؤكداً في الوقت نفسه "استعداد الجمعية لدعم المستشفيات في المحافظة، لأجل استيعاب أكثر عدد من المرضى".

والتهم حريق هائل، ليلة 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.

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