سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فاجعة الناصرية تودي بحياة عائلة كاملة من ستة أشخاص حرقاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T22:37:11+0000
فاجعة الناصرية تودي بحياة عائلة كاملة من ستة أشخاص حرقاً

شفق نيوز/ فقدت سيدة عراقية 6 من أفراد عائلتها دفعة واحدة، نتيجة حادث الحريق في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الضحايا الفاجعة، كل من الزوج-مرافق- وبنتان وثلاثة أولاد- مصابون بالفيروس-.

وبين أن السيدة العراقية في حالة من الصدمة وتفترش الأرض قبالة المستشفى المحترق.

وأعلن قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، الانتهاء من مكافحة نيران مركز الشفاء المحترق في مستشفى الحسين التعليمي، والذي ادى إلى مصرع العشرات.

وقال حربية، إنه أوعز للأدلة الجنائية بالدخول للمركز، كما أمر بوضع حراسة مشددة على كاميرات المشفى منعا للتلاعب بها.

ولقي 45 شخصاً على الأقل مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

related

حربية يعلن احتواء حريق مركز الشفاء ويأمر بوضع حراسة مشددة على كاميرات المراقبة

Date: 2021-07-12 21:52:39
حربية يعلن احتواء حريق مركز الشفاء ويأمر بوضع حراسة مشددة على كاميرات المراقبة

بينها عطلة وحداد ولجنة تحقيق.. محافظ ذي قار يتخذ جملة قرارات عاجلة بعد فاجعة الحريق

Date: 2021-07-12 22:14:25
بينها عطلة وحداد ولجنة تحقيق.. محافظ ذي قار يتخذ جملة قرارات عاجلة بعد فاجعة الحريق

النجف تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء اخر مصابين

Date: 2020-05-11 15:10:49
النجف تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء اخر مصابين

العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

Date: 2020-12-08 12:27:05
العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بـ308 إصابة بكورونا و5 وفيات

Date: 2020-05-23 18:51:03
العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بـ308 إصابة بكورونا و5 وفيات

الصحة العراقية تحذر من موجة "أسوأ" لوباء كورونا: قد نضطر لحظر جزئي وإغلاق جديد

Date: 2021-01-29 06:50:48
الصحة العراقية تحذر من موجة "أسوأ" لوباء كورونا: قد نضطر لحظر جزئي وإغلاق جديد

الوقف السني في العراق يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

Date: 2021-05-11 15:52:25
الوقف السني في العراق يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

الاعلان عن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للفرع الادبي

Date: 2019-09-14 14:29:51
الاعلان عن نتائج الدور الثاني للمرحلة الاعدادية للفرع الادبي