فاجعة الناصرية تودي بحياة عائلة كاملة من ستة أشخاص حرقاً

شفق نيوز/ فقدت سيدة عراقية 6 من أفراد عائلتها دفعة واحدة، نتيجة حادث الحريق في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الضحايا الفاجعة، كل من الزوج-مرافق- وبنتان وثلاثة أولاد- مصابون بالفيروس-.

وبين أن السيدة العراقية في حالة من الصدمة وتفترش الأرض قبالة المستشفى المحترق.

وأعلن قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، الانتهاء من مكافحة نيران مركز الشفاء المحترق في مستشفى الحسين التعليمي، والذي ادى إلى مصرع العشرات.

وقال حربية، إنه أوعز للأدلة الجنائية بالدخول للمركز، كما أمر بوضع حراسة مشددة على كاميرات المشفى منعا للتلاعب بها.

ولقي 45 شخصاً على الأقل مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.