فاجعة الموصل.. والد الطفلة يعلق وتسريبات تكشف سبب وفاتها

تحصلت وكالة شفق نيوز على تفاصيل "صادمة" تخص الطفلة الموصلية التي فارقت الحياة بعد طردها، اليوم الاربعاء، من مدرستها في محافظة نينوى "لعدم ارتدائها الحجاب"، في وقت رفض فيه والدها الخوض كثيراً بالحادث.

وقال والد الطفلة "سما محمد راغب"، لوكالة شفق نيوز، "ليس لدي ما اقوله لوسائل الاعلام، مشيراً إلى أن "هناك تقريراً طبياً سيحدد سبب الوفاة، كما أن هنالك تحقيقاً مفتوحاً في مركز الشرطة وكذلك في مديرية التربية".

ورفض "والد سما" الخوض في تفاصيل الموضوع واكتفى بالقول، إن "ابنتي باتت طيراً من طيور الجنة.. ولا اريد أن أظلم احداً أو اتحدث بشيء قبل اكتمال التحقيق واعلان نتائجه".

وبحسب تسريبات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن التقرير الطبي الاولي يشير إلى أن "سبب الوفاة هو توسع كبير في الشرايين نتيجة نوبة من الهلع تعرضت لها سما". لكن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن.

وصباح اليوم الاربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بحادثة وفاة طالبة في السادس الابتدائي بمدرسة الاغادير للبنات، توفيت إثر طردها من قبل مديرة مدرسة من الامتحان في الموصل، لعدم ارتدائها الحجاب

وبحسب المصدر، فإن والد الطفلة قد أقام دعوى قضائية بحق المديرة في مركز شرطة موصل الجديدة، بالجانب الأيمن من المدينة، وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة.

وأوضح المصدر، أن الطفلة عادت الى المنزل بعد طردها لعدم ارتدائها الحجاب وقام عمها بأخذها الى المدرسة لإعادتها وأداء الامتحان لكنها قبل أن تصل الى المدرسة بدأ أنفها ينزف وسقطت أرضاً ومن ثم فارقت الحياة.

في المقابل، أعلنت مديرية تربية نينوى، تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتوجه فورا إلى مدرسة أغادير للبنات، لبيان ما تم نشره في وسائل الإعلام حول وفاة إحدى تلميذات المدرسة، بعد منعها من الدخول لأداء الامتحان، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى، وأشارت إلى أن مدير عام التربية، على اتصال ومتابعة مباشرة مع اللجنة التحقيقية، للتأكد من حيثيات الموضوع.