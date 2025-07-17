فاجعة الكوت.. دعوات "أممية" "اطارية" للتحقيق ودعم المصابين

شفق نيوز– بغداد

عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الخميس، عن حزنه العميق تجاه الفاجعة التي شهدتها مدينة الكوت، مؤكداً تضامنه مع الأهالي واستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني اللازم، فيما دعا "الإطار التنسيقي" إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال الحسان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ الفاجعة الإنسانية الأليمة التي لحقت بمدينة الكوت جراء الحريق المروّع، والذي خلّف عددًا كبيرًا من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح". وأضاف: "نُعبّر عن تضامننا العميق مع أهالي محافظة واسط، ونتقدّم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الضحايا".

وشدد الحسان، على "أهمية الحفاظ على حياة الناس كأولوية قصوى"، مؤكداً "استعداد البعثة لتقديم كل ما يمكن من دعم إنساني لتجاوز آثار الكارثة".

من جهته، أعرب "الإطار التنسيقي" في بيان منفصل عن تعازيه لذوي الضحايا، داعياً إلى "إجراء تحقيق عاجل وشفاف لتحديد أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين"، مطالباً بـ"مراجعة شاملة لإجراءات السلامة العامة في المؤسسات الخدمية والتجارية".

كما شدد الإطار على ضرورة أن "تفعّل الجهات التنفيذية والرقابية دورها في حماية أرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم، وعدم التهاون في تطبيق معايير الأمان والوقاية".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، صباح اليوم الخميس، حريقاً مروّعاً اندلع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.