فاجعة الكوت تطيح بمسؤولين في واسط.. سحب يد لحين انتهاء التحقيقات

شفق نيوز- واسط

قرر مجلس محافظة واسط، يوم الخميس، سحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بحادث حريق هايبر ماركت الكوت ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة (53) لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في هايبر ماركت الكوت، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين".

وأضاف البيان، أنه "بعد المداولات المستفيضة، خرج المجلس بتوصيات أولها التصويت على اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وثانياً تشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على كافة الدوائر والبنايات، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية، وثالثاً سحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.