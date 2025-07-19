"فاجعة الكوت" تطيح بمدير دفاع مدني واسط و6 متهمين في المديرية والبلدية

شفق نيوز- واسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط و(6) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(ضابطين) ومنتسب منسوبين للمديريَّة؛ على خلفيَّة الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسبَّبت بحادثة حريق (هايبر ماركت) الكوت".

وأضافت أنَّ الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحقّ (3) متهمين من بلدية الكوت مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق، لافتةً إلى أنَّ الأوامر القضائيَّة صدرت وفق أحكام المادة (3/343) من قانون العقوبات؛ بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثةٍ من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفيَّة المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط.