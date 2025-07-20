"فاجعة الكوت".. القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق صاحب المبنى ومسؤولين حكوميين

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السلطة القضائية العراقية، يوم الأحد، أوامر قبض بحق صاحب المبنى وشريكه أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين على خلفية "فاجعة الكوت" التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئاسة محكمة استئناف واسط، وفور ورود التقرير الأمني شكلت هيئة تحقيق قضائية ضمت كلاً من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة إجرام الكوت، وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام.

وأشار إلى أن رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث.

وأصدرت الهيئة التحقيقية أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411/3 من قانون العقوبات، والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343/3 من قانون العقوبات.

وأكد أنه تم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم.

وأشار إلى أنه تم تدوين الهيئة التحقيقية إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، كما أصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلاً عن تدوين أقوال المصابين.

يشار إلى أن حريقاً أندلع ليل الأربعاء/ الخميس من الأسبوع الماضي في مول "هايبر ماركت" وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 مواطناً من رجال ونساء وأطفال.

وعلى خلفية ذلك، قرر مجلس محافظة واسط اليوم الأحد، إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، وإعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، وإعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة، وإعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما تقرر مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من، قائمقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية.

بدوره أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أمراً بتغيير قائد شرطة المحافظة.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أصدر أمراً بتكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".