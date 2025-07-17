فاجعة الكوت.. الحكيم يستغرب غياب الإجراءات الوقائية و يطالب بالتحقيق

شفق نيوز- بغداد

عبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الخميس، عن استغرابه الشديد من غياب الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تكرار الحوادث، وذلك عقب الفاجعة التي وقعت في مدينة الكوت، حيث اندلع حريق داخل مبنى "الهايبر ماركت" مخلفًا عددًا من الضحايا والجرحى.

وقال الحكيم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحادث يُعد امتدادًا لسلسلة فواجع مؤلمة سبق أن شهدها العراق في فترات سابقة، مجددًا التأكيد على أهمية استخلاص العِبر من هذه الحوادث ومنع تكرارها.

وطالب الحكيم الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين"، مؤكدًا تضامنه مع الأسر المنكوبة.

وأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر الحريق، بينما رجحت مصادر طبية ارتفاع اعداد الضحايا ليتجاوز السبعين شخصا بينهم نساء وأطفال .