"فاجعة الحمدانية".. صحة نينوى تكشف عن 41 جثة مجهولة الهوية بعضها "أشلاء"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة نينوى، يوم الأحد، عن العثور على 41 جثة مجهولة الهوية بين ضحايا "فاجعة الحمدانية"، بينهم خمسة جثث عبارة عن أشلاء، فيما أوضحت آخر موقف إحصائي بعدد الضحايا والمصابين وعلاجهم.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 107 حالات وفاة بضمنهم 41 جثة لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن، ومن بين هؤلاء 5 جثث عبارة عن أشلاء.

وأشارت إلى أنه تم إرسال عينات تم سحبها من الجثث مجهولة الهوية إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف عليها، مع عينات من أقارب الضحايا أيضاً لإجراء تحليل الحمض النووي "DNA".

وبينت الدائرة أنه تم إرسال ثمانية مصابين للعلاج خارج العراق، وكان من المفترض إرسال تسعة لكن الحالة الصحية لدى أحدهم تدهورت عند ركوبه الطائرة المخصصة لنقلهم مما دفع الفريق الطبي المرافق لهم إلى إعادته إلى المستشفى لحين استقرار حالته الصحية، مؤكدة أنه لغاية الآن تم تسفير 12 مصاباً للعلاج خارج البلاد.

وأوضحت أن من تم تسفيرهم ثلاثة من محافظة نينوى، وخمسة من محافظة دهوك، مشيرة إلى أن ثمانية من المصابين ما زالوا راقدين في مستشفى الحمدانية، وخمسة آخرين في مستشفى الجمهوري بمدينة الموصل، وواحد لدى منظمة "أطباء بلا حدود"، و20 مصاباً في أربيل، إضافة إلى ثمانية مصابين أحدهم طفل في مستشفيات دهوك.