"غيوم الكبريت" تعود لسماء بغداد بلون اختناقها الأصفر (صور)

شفق نيوز/ يبدو أن غيوم الكبريت التي تغزو سماء بغداد وتلوث أجوائها، ما تزال تعاند قرارات وإجراءات الحكومة العراقية، وتعود مرة أخرى لتطلي صباح العاصمة ومسائها بلونها الأصفر ورائحتها الكبريتية الخانقة.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، محلقة مساء اليوم الأحد، في سماء بغداد، توثق انتشار الدخان الأصفر الذي يتسبب بالكثير من حالات الاختناق والريبة كذلك عند أهالي العاصمة الذين يبحثون عن حل حكومي أو أن تحن عليهم السماء ببعض المطر ليغسل الهواء الملوث.