"غياب الدعم الحكومي والتهريب" يتسببان بهجرة جماعية لمربي الحيوانات في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، ترك أكثر 60% من مربي الحيوانات مهنهم لأسباب وظروف عديدة، فيما أوضح أن أبرز تدهور هذا القطاع الحيوي غياب الدعم الحكومي وعمليات التهريب المستمرة.

وقال رئيس الاتحاد كريم كردي لوكالة شفق نيوز إن "ظروف الجفاف للموسم الماضي وانعدام دعم الحكومة ووزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية تسبب بترك أكثر من 60% من المربين لمهنهم والاتجاه نحو مصالح جديدة".

وأضاف، أن "وزارة الزراعة أوقفت خطط دعم المزارعين بالحبوب العلفية كالحنطة والشعير ما تسبب بتردي قطاع الثروة الحيوانية إلى جانب اضطراب وارتفاع اسعار الاعلاف المستوردة بشكل كبير الى جانب عمليات تهريب المواشي المنظمة من المحافظات الى خارج البلاد".

واشار كردي الى "ارتفاع أسعار اللحوم من 12 الى 18 الف دينار للكيلوغرام الواحد بسبب قلة الاغنام وتناقصها بشكل كبير".

وتعزو مصادر معنية ورسمية في العراق، إهمال ملف الثروة إلى ارتباطها بصفقات استيراد مستلزمات الثروة الحيوانية التي تهيمن عليها جهات وأحزاب سياسية متنفذة، ما منع الجهات المعنية من دعم قطاع الثروة الحيوانية حفاظاً على مصالح الجهات المهيمنة على هذا الملف.