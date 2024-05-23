غيابيا .. الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأكَّد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ببيان، في حديثه عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء، إصدار محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً.

ونبّه إلى أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة، لافتاً إلى أنَّ المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله.

وأضاف المكتب إنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثّلين القانونيِّين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وقرَّرت الاحتفاظ لمطار النجف بحقّ مُراجعة المحاكم المُختصَّة للمُطالبة بالتعويض.