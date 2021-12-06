سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غوناي: العراق يشهد اهتماماً كبيراً بالنموذج التعليمي التركي

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-06T06:39:58+0000
غوناي: العراق يشهد اهتماماً كبيراً بالنموذج التعليمي التركي

شفق نيوز/ احتضنت مدينة بغداد، ندوة أكاديمية بعنوان "الملتقى الثقافي للجامعات العراقية - التركية".

الندوة التي أقامتها الجامعة العراقية، شارك فيها السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، ورئيس مجلس الجامعات الدولي، أورهان حكمت عزيز أوغلو، فضلاً عن عدد كبير من الأكاديميين العراقيين.

وفي حديثه للأناضول، قال السفير التركي، إن الندوة ناقشت سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات التركية والعراقية.

وأضاف أن الندوة بحثت أيضاً المشاكل والتحديات الأكاديمية، ووضع خارطة طريق لإيجاد الحلول لها.

وأشار إلى أن العراق يشهد اهتماماً كبيراً بالنموذج التعليمي التركي.

وأفاد بتواصلهم مع وزارة التعليم العالي في العراق، لمواصلة التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي.

بدوره، قال "عزيز أوغلو" إن الندوة شارك فيها رؤساء أكثر من 20 جامعة حكومية عراقية،.

وأضاف أن الندوة شهدت اتخاذ العديد من القرارات التي سيتم عرضها لرئاسة التعليم العالي، ووزارة الخارجية في تركيا، وعلى وزارة التعليم العالي العراقية.

related

متنبئ جوي يزف نبأً ساراً بزيادة واردات مياه نهري دجلة والفرات بالعراق

Date: 2021-10-28 11:41:46
متنبئ جوي يزف نبأً ساراً بزيادة واردات مياه نهري دجلة والفرات بالعراق

السفارة التركية في العراق تعلن تفعيل استمارة الدخول الالكترونية للمسافرين جواً لبلادها

Date: 2021-03-16 12:19:24
السفارة التركية في العراق تعلن تفعيل استمارة الدخول الالكترونية للمسافرين جواً لبلادها

تسع وسبعون جامعة عراقية في التصنيف العالمي

Date: 2021-01-28 04:34:16
تسع وسبعون جامعة عراقية في التصنيف العالمي

لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

Date: 2021-07-13 10:02:58
لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

Date: 2019-05-24 11:21:34
تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

عراقيون عالقون .. شركات الطيران تلغي رحلات العودة من تركيا الى بلادهم

Date: 2020-03-02 12:23:44
عراقيون عالقون .. شركات الطيران تلغي رحلات العودة من تركيا الى بلادهم

في زمن كورونا.. تعرّف على شروط دخول العراقيين إلى تركيا

Date: 2020-03-05 20:06:43
في زمن كورونا.. تعرّف على شروط دخول العراقيين إلى تركيا

العراق يخوض جولة جديدة من مفاوضات المياه مع تركيا

Date: 2021-05-08 18:28:14
العراق يخوض جولة جديدة من مفاوضات المياه مع تركيا