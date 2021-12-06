غوناي: العراق يشهد اهتماماً كبيراً بالنموذج التعليمي التركي

شفق نيوز/ احتضنت مدينة بغداد، ندوة أكاديمية بعنوان "الملتقى الثقافي للجامعات العراقية - التركية".

الندوة التي أقامتها الجامعة العراقية، شارك فيها السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، ورئيس مجلس الجامعات الدولي، أورهان حكمت عزيز أوغلو، فضلاً عن عدد كبير من الأكاديميين العراقيين.

وفي حديثه للأناضول، قال السفير التركي، إن الندوة ناقشت سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات التركية والعراقية.

وأضاف أن الندوة بحثت أيضاً المشاكل والتحديات الأكاديمية، ووضع خارطة طريق لإيجاد الحلول لها.

وأشار إلى أن العراق يشهد اهتماماً كبيراً بالنموذج التعليمي التركي.

وأفاد بتواصلهم مع وزارة التعليم العالي في العراق، لمواصلة التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي.

بدوره، قال "عزيز أوغلو" إن الندوة شارك فيها رؤساء أكثر من 20 جامعة حكومية عراقية،.

وأضاف أن الندوة شهدت اتخاذ العديد من القرارات التي سيتم عرضها لرئاسة التعليم العالي، ووزارة الخارجية في تركيا، وعلى وزارة التعليم العالي العراقية.