غواصو الموصل ينتشلون جثتي شابين من بركة مياة كبيرة

شفق نيوز/ انتشل غواصو الشرطة النهرية، مساء الثلاثاء، جثتي شابين غرقا أثناء السباحة في بركة مياه كبيرة شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر امني في المحافظة، لوكالة شفق نيوز إن شابين (أحدهما تولد 2009 والآخر 2001)، غرقا عندما كانا يسبحان في بركة مياه كبيرة في حي الانتصار، شرقي الموصل".

وبين المصدر بان "الجثتين انتشلتا بتدخل من غواصي الشرطة النهرية ضمن تشكيلات شرطة نينوى بسبب كبر البركة التي تبلغ بحدود 20 في 30 مترا وتقع بين وادٍ في المنطقة"، لافتا إلى ان "فريق الغواصين بامرة العقيد الغواص فيصل الجحيشي وجدوا صعوبة في إيجاد الجثتين بسبب عكورة المياه "