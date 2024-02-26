غنى فيه الساهر ووضع حجر أساسه السوداني.. فندق الموصل: بين المحاصصة الحزبية وعقبات الاستثمار

‏شفق نيوز/ يواجه فندق الموصل عراقيل إعماره رغم وضع حجر الأساس لإعادة تأهيله من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل ما يقارب ثمانية أشهر، الفندق الذي تضرر خلال معركة الموصل وجراء الحرب على داعش يعد ثاني افخم فندق في محافظة نينوى بعد فندق نينوى الدولي والذي تضرر خلال المعارك وينتظر التأهيل.

محاصصة حزبية

ويقول مصدر في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز: إن "أسباب هذه العراقيل ترجع لمجلس الاستثمار في نينوى فهو معطل بعد ان ابعدت الهيئة الوطنية عضوين من المجلس الى جانب نائب رئيس المجلس وذلك لمخالفة تعيينهم في مجلس الاستثمار للشروط القانونية التي حددت رجال أعمال بالمشاركة بهذا المجلس". فيما أوضح مصدر آخر إن "المجلس يخضع للمحاصصة الحزبية".

داعش قام بتخريبه

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وضع في الثاني عشر من أيار مايو الماضي حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد تنظيم داعش، وبفترة قصيرة باشرت الشركة المنفذة لإعمار الفندق بإزالته بالكامل ايذاناً ببدء الاعمار رغم كونه يتكون من طوابق عديدة وشاهقة لكنها أزيلت بالكامل.

تعرض للسرقة بعد 2003

وبني فندق الموصل منتصف عام 1985 بخبرات وايادٍ اجنبية الا انه تعرض للسرقة والنهب مابعد الفين وثلاثة وبقي متروكاً ومهجوراً ومهملاً بسبب الاوضاع الامنية التي تعيشها الموصل، وكونه يقع في منطقة ساخنة امنياً منذ 2003 وحتى سقوط الموصل بيد داعش في 2014 اذ يقع في حي الرفاعي غربي الموصل وعلى ضفاف نهر دجلة.

تمركزت فيه القوات الأمنية

القوات الامنية العراقية استخدمته كموقع لها خلال الأيام الاخيرة التي سبقت سيطرتها على الموصل في العاشر من حزيران 2014 حيث استخدم الفندق كخط صدٍ وتمركزت فيه القوات الامنية لردع داعش وهو يتقدم للسيطرة على الموصل.

غنى فيه كاظم الساهر

وحمل الفندق ذكريات جميلة للموصليين بشكل خاص والعراقيين بشكل عام فضلاً عن ذكرياتٍ للقيصر كاظم الساهر حين غنى فيه أغنيته المعروفة ضمن مسلسل (المسافر) وهو يظهر مع الفنانة اسيا كمال في أغنيته المعروفة "ابعد عني يا ابن الناس".

عقبات الاستثمار

ويتحدث مستثمرون عن مشاكل وعقبات يواجهونها خلال منحهم الفرص الاستثمارية بالموصل ومنحهم تلك الرخص من قبل هيئة استثمار نينوى، وبعد توقف لأشهر باعمار فندق الموصل بسبب إجراءات وتعقيدات تتعلق بمنح الرخصة.

قالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك: إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد حيدر مكية التقى وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد فكاك البدراني واتفقا على حسم اعمار فندق الموصل ومنحه الرخصة الاستثمارية". وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والانتقادات جراء التأخر باعمار فندق الموصل رغم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الوزراء وتوقف العمل فيه وسط شكوك بوضع عراقيل الاعمار من قبل هيئة الاستثمار في نينوى، خصوصا انها تعاني من اوضاع ادارية لا تمكنها بالوقت الحاضر من المصادقة على المشاريع.

الموصل تعاني من عراقيل لتطوير السياحة

وتواجه الحركة السياحية عراقيل جمة في عودتها للحياة فضلاً عن افتقار الموصل للفنادق السياحية جراء المعارك التي شهدتها، وتدهورت المواقع السياحية في الموصل، وخصوصاً الفنادق، بعد تدميرها خلال المعارك، أثر بشكل كبير على صناعة السياحة في المدينة.

ورغم بناء بعض الفنادق الصغيرة والبسيطة بعد تحرير الموصل، إلا أنها لا تتناسب مع حجم المحافظة التي تعتبر الثانية في العراق، وهذا يعيق استقبال عدد كبير من السياح ويؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى ذلك، الموصل اصبحت ما بعد تحريرها قبلة للمنظمات الدولية لكن لا بوادر للاستثمار لتطوير السياحة، ولكن بسبب النقص في البنية التحتية السياحية، أصبحت تلك الجهود غير كافية لإعادة إحياء السياحة في المدينة.