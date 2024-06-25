"غموض" يلف وفاة طبيب تخدير داخل حمامات مستشفى النعمان والعثور على جثة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بوفاة طبيب تخدير في مستشفى النعمان بمنطقة الاعظمية بظروف غامضة داخل حمامات المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طبيب تخدير من مواليد 1997 يعمل بصفة مقيم أقدم تخدير في مستشفى الأعظمية ببغداد، توفي اليوم داخل حمامات المستشفى دون معرفة السبب الذي أدى إلى وفاته".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت للمستشفى وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب الوفاة".

إلى ذلك لفت المصدر إلى "إخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة في عمارة تجارية متخذة لخزن اطارات السيارات ضمن مجمع مشن في الكرادة دون اصابات تذكر"، مبيناً أن "الحادث حصل نتيجة تماس كهربائي".

في حين أشار إلى أن "مفارز الشرطة عثرت جثة رجل من مواليد 1953 داخل داره ضمن منطقة العلاوي في بغداد"، لافتاً إلى أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة".