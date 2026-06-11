غموض يكتنف مصير "كرسي البابا".. ذي قار لم تتسلمه رغم قرار حكومي

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن المتحف الأثري في محافظة ذي قار لم يتسلم كرسي بابا الفاتيكان لغاية الآن، رغم صدور قرار مجلس الوزراء الذي أوصى بتسليمه كهدية إلى متحف المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس الذي زار العراق في آذار/مارس من عام 2021 وتحديدا مدينة أور الأثرية لإقامة الصلاة الإبراهيمية فيها، ترك كرسيه في المدينة الأثرية، الذي أهداه مجلس الوزراء في زمن رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، لاحقا إلى المتحف الأثري في الناصرية".

وبين، أنه "رغم مضي أكثر من 5 سنوات على قرار تسليم الكرسي إلى ذي قار، إلا أن المحافظة لم تتسلمه لغاية الآن"، لافتا إلى أن "هناك ظروفاً غامضةً تحيط بهذا الكرسي الذي لا تُقدر قيمته بثمن".

وتابع المصدر، أن "معلومات تتحدث عن بيع الكرسي من قبل إحدى الجهات السياسية الموجودة في مجلس الوزراء والتي استحوذت عليه بمبلغ مالي يصل لمئات الملايين من الدولارات لإحدى الجهات الخارجية".

وكان بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، قد شرع في 5 آذار/ مارس 2021، في رحلته الرسولية التاريخية إلى العراق، في أول زيارة للحبر الأعظم إلى دولة في الشرق الأوسط.

وخلال إقامته التي استمرت أربعة أيام، زار البابا بغداد، وكذلك سهل أور، مسقط رأس إبراهيم، ومدن النجف والناصرية وأربيل والموصل وقرقوش، حيث التقى بالمجتمعات المسيحية، والقادة السياسيين والدينيين، والتقى كذلك المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.