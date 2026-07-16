"غموض" يحيط بإلغاء رحلة جوية من مطار النجف الى مشهد الإيرانية

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر في مطار النجف الدولي، يوم الخميس، بإلغاء رحلة لشركة "كاسبين إير" الإيرانية المتجهة من النجف إلى مدينة مشهد، لأسباب غير معروفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة المرقمة CPN7906/7907، والتي كان من المقرر إقلاعها عند الساعة 10:50 صباحاً، أُلغيت دون إعلان رسمي عن أسباب الإلغاء حتى الآن".

وأضاف أن "الجهات المعنية لم تصدر حتى الآن توضيحاً بشأن موعد إعادة تسيير الرحلة أو أسباب إلغائها".