غليان الطقس يستمر.. ست مناطق عراقية تتمسك بالاعلى درجات حرارة عالمياً

شفق نيوز/ تواصل 6 مدن عراقية الحفاظ على مراكزها ضمن قائمة المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة بالعالم خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي تجاوزت جميعها معدلاتها نصف درجات الغليان.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة "عبادان" في إيران سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 53 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "الجهراء" في الكويت وبواقع 52.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة "العبدلي" في الكويت وبواقع 52.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "صلابيا" في الكويت رابعاً وبواقع 52.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة "العمارة" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 51.8 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن مدينة "بصرة - الحسين" في البصرة جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 51.6 درجة مئوية، وجاءت محافظة "صابريا" في الكويت سابعاً بدرجة حرارة بلغت 51.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " الوفرة" في الكويت" ثامناً بدرجة حرارة بلغت 51.5 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت تاسعاً بدرجة حرارة 51.5 مئوية، وجاءت مدينة " الناصرية" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 51.5 درجة مئوية، تليها منطقة "مطار البصرة الدولي" في البصرة المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 51.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "علي الغربي" في العراق بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 51 درجة مئوية، وجاءت مدينة "خانقين" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 51 درجة مئوية، تليها منطقة "مدينة الكويت" في الكويت بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 51 درجة مئوية، تليها منطقة "المزرعة التجريبية" في الكويت بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 50.9 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: