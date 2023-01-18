غلق 3 مراكز للأسنان والتجميل واعتقال أطباء أجانب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الأطباء العراقيين، يوم الأربعاء، غلق 3 مراكز للأسنان والتجميل واعتقال أطباء أجانب في العاصمة بغداد.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المركزية لتفتيش العيادات برئاسة نقيب اطباء الاسنان أغلقت 3 مراكز للاسنان والتجميل في منطقة الشعب بالتعاون مع تفتيش دائرة صحة بغداد الرصافة و قيادة عمليات الرصافة والجريمة المنظمة".

واشارت الى "اعتقال اطباء الاسنان غير العراقيين وتشميع المراكز".

ونوهت الى ان "احد المراكز تعمل به منتحلة صفة طبيبة"، لافتة الى ان اجهزة التعقيم عبارة عن افران وهي غير صالحة للتعقيم و لاتقتل الفايروسات وتتسبب بنقل امراض قاتلة".

وتابعت النقابة، "سنحاسب من يتاجر بصحة المواطن العراقي ومن سمح بفتح المراكز بافران لا يسمح باستخدامها للتعقيم".