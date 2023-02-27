غلق جسر وشارع مهمين وسط بغداد تحسبا لتظاهرة رافضة لقانون الانتخابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن القوات الأمنية أغلقت جسرا وشارعا مهمين وسط العاصمة بغداد تحسبا لخروج تظاهرة رافضة لتعديل قانون الانتخابات المقرر مناقشته في البرلمان اليوم.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية أغلقت، صباح اليوم جسر الجمهورية وشارع كرادة مريم، على خلفية وجود تجمع استعدادا لتظاهرات رافضة لقانون سانت ليغو.

ومن المقرر أن يمضي مجلس النواب العراقي، في جلسته اليوم، بالقراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفق جدول أعمال الجلسة.

والجمعة (24 شباط 2022)، أعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي تمريره في مجلس النواب العراقي، ونشر الزاملي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

ويقول الكربلائي في المقطع إن "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان".

كما وصف النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حيدر المنصوري، الأحزاب السياسية الماضية في تشريع القانون، بأنها "أحزاب سانت ليغو…"، متسائلا "هل تتوقعون من أحزاب السلطة الخاسرة أن تسن قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع".