غلق الأجواء العراقية امام حركة الطيران بكافة أنواعه بعد ضربات اسرائيلية على إيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الجمعة، بغلق الاجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الطائرات توقفت بالكامل في الاجواء العراقية، نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران"ز

وكانت مصادر أمنية أعلنت فجر اليوم، عن وقوع ضربات جوية استهدفت مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، عبر طائرات حربية إسرائيلية، في إطار تصعيد غير مسبوق بين الجانبين، فيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وبالتوازي مع الضربة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية "في جميع أنحاء دولة إسرائيل"، تحسباً لهجوم إيراني مضاد.

وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".