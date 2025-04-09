"أغلقوا النوافذ".. موجة غبارية تجتاح مدناً عراقية خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ رصدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، موجة غبار تتجه نحو أجواء نينوى والأنبار، ومن متوقع أن تلامس أطراف العاصمة بغداد الغربية وشمالها وكذلك جنوب غرب البلاد الليلة، فيما تتجه لباقي المدن يوم غد الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "رصدت موجة غبار تشكلت شرق سوريا، واتجهت نحو أجواء نينوى والأنبار وتتجه شرقاً مع حركة كتلة هوائية معتدلة مصاحبة لرياح شمالية غربية".

وتوقعت، أن "تؤثر هذه الموجة الغبارية في المناطق المؤشرة باللون الأحمر الليلة، بحيث من المتوقع أن تُلامس أطراف العاصمة بغداد الغربية وشمالها، وكذلك جنوب غرب البلاد، وجميع مناطق نينوى الليلة".

وأشارت الهيئة، إلى أن "موجة الغبار ستتجه لباقي مدن البلاد يوم غد الخميس، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، بأن العراق يتأثر بتقلبات جوية سريعة اليوم الأربعاء، حيث تمر البلاد بمنخفض حراري جاف بالتزامن مع وجود سحب ممطرة رعدية أحياناً في الأقسام الشمالية، مع استمرار الفرص لتساقط الأمطار حتى يوم غدٍ الخميس، فيما قد تتسنى الفرص في مناطق متفرقة من الأقسام الوسطى.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن هناك كتلة هوائية معتدلة ستبدأ هذه الليلة التوغل من الأقسام الغربية قادمة من شرق الشام، مصحوبة برياح شمالية تصل سرعتها إلى 33 كم في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار بين المتوسط والكثيف، خاصة في الأقسام الغربية ومدن الفرات الأوسط. وأشار إلى أن هذه الرياح ستقلل من الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الأتربة.

كما لفت الزيادي، إلى أن معدلات درجات الحرارة ستنخفض بمقدار تسع درجات عن ما تم تسجيله اليوم، متوقعاً أن الموجة الباردة ستتعمق يوم الجمعة في المدن الجنوبية، حيث قد تسجل درجات حرارة منخفضة لبضعة أيام.