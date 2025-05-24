أغلقوا النوافذ.. موجة صفراء تغزو بغداد خلال ساعات

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، مساء السبت، إلى تقدم موجة غبار نحو العاصمة العراقية بغداد.

وذكر الراصد الجوي، صادق عطية، في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "موجة الغبار في صلاح الدين وجنوب نينوى والرمادي تتجه بتركيز أقل نحو العاصمة خلال بداية الليل".

هذا وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، في وقت سابق من اليوم، عن توقعات بتقلبات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار ومطلع حزيران 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن خرائط الطقس تُشير إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع تأثير أكبر في مدن وسط وشمال البلاد، ومن المتوقع أن يعود الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وسط استبعاد حدوث موجات حر شديدة أو درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية خلال الفترة القريبة.

وأوضحت الهيئة، أن "بيانات النماذج العددية تشير إلى دخول كتلة هوائية معتدلة الحرارة منتصف الأسبوع، مما يؤدي إلى طقس أقل حرارة نسبياً، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية".

وأضاف التقرير أن الطقس في بداية حزيران سيكون صيفياً اعتيادياً، مع درجات حرارة ضمن المعدلات المعتادة لهذه الفترة، متوقعاً استمرار هذه الأجواء خلال أيام عيد الأضحى المبارك دون تغييرات كبيرة.

وفيما يخص حركة الرياح، أوضحت الهيئة استمرار سيطرة الرياح الشمالية الغربية على أجواء البلاد خلال معظم أيام الأسبوع، معتدلة السرعة مع بعض النشاط المتوقع.

كما أشارت إلى ميل الأجواء للسكون والتقلب في حركة الرياح خلال يومي الأربعاء ونهار الخميس، مما قد يؤثر على الإحساس بدرجات الحرارة في بعض المناطق.

أما بخصوص الأمطار، فبين التقرير وجود فرص لتشكّل سحب ركامية ممطرة على مناطق شمال شرق البلاد يومي السبت والأحد (24 و25 أيار)، نتيجة منخفض جوي سطحي مصحوب بتيارات علوية باردة، وهو ما يمثل خاتمة موسم الأمطار 2024-2025 الذي شارف على الانتهاء.

واختتم التقرير بالقول: "مع انحسار فرص الأمطار وتقلبات درجة الحرارة، نطوي صفحة موسم مطري آخر، تاركاً خلفه آثار الخير في بعض المناطق، وخيبات الأمل في أخرى".