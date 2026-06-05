أغلبهم عسكريون.. مصرع وإصابة 14 شخصاً بحادثي سير في كركوك وديالى

شفق نيوز- كركوك / ديالى

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الجمعة، بمصرع 4 منتسبين أمنيين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير وقع على طريق كركوك – بغداد، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصابة 5 أشخاص جراء حادث سير آخر على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرقي ديالى، فضلاً عن اعتقال شرطة جلولاء خمسة متهمين من أطراف مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وعن تفاصيل حادث طريق كركوك – بغداد، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع قرب قرية المقتول على طريق بغداد كركوك وأسفر عن مصرع ثلاثة جنود من منتسبي اللواء الثاني والثلاثين التابع للفرقة الثامنة في الجيش العراقي، إضافة إلى مصرع المقاتل أحمد حاكم گصاب، المنتسب إلى فرقة القوات الخاصة الثانية.

وأضاف المصدر أن الحادث أدى أيضاً إلى إصابة خمسة منتسبين هم: أحمد عدنان ناجي، ومحمد عبد الله ظاهر، ورائد إسماعيل خليل، وأزهر جهاد نعمة، وبشار عبد حسون.

وأشار إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يتلقون الرعاية الطبية بإشراف الكوادر الصحية المختصة.

وبحسب المصدر، فقد وجه محافظ كركوك الجهات الصحية المختصة، بما فيها دائرة صحة كركوك ومستشفيا آزادي وكركوك العام، بتوفير الدعم والرعاية الطبية الكاملة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية بشكل مباشر، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني في المحافظة وكالة شفق نيوز، بإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة بجروح متفاوتة جراء حادث سير ناجم عن اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرقي ديالى.

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة ديالى، القبض على خمسة متهمين من أطراف مشاجرة نشبت بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية تم التجاوز عليها واستغلالها ببناء ملعب لكرة القدم.

وأشارت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى ضبط الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين أصولياً.