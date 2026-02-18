إغلاق 50 معهدا وروضة أهلية غير مجازة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء ، بأن جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية تربية نينوى، أغلقا نحو 50 معهداً وروضة أهلية غير مجازة، ضمن الحملة المستمرة لمتابعة المؤسسات التعليمية المخالفة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات جاءت بهدف تنظيم عمل التعليم الأهلي وضمان التزامه بالضوابط الرسمية"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسات كانت تعمل دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة".

وأضاف أن "الحملة تهدف أيضاً إلى حماية الطلبة والأهالي من أي مخاطر تعليمية أو إدارية قد تنجم عن استمرار عمل المعاهد والروضات غير المرخصة"، مؤكداً استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.