إغلاق 100 محطة وقود أهلية في البصرة وتحذير من "أزمة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي في البصرة فلاح الحمداني، يوم الإثنين، إغلاق 100 محطة وقود أهلية في المحافظة بقرار حكومي، محذراً من "أزمة وقود" في المحافظة.

وقال الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قراراً من شركات توزيع المنتجات الوطنية بفرض غرامات على محطات الوقود وصلت الى 200 و300 و500 مليون دينار، وامهلنا القرار يوماً واحداً لدفع الغرامات وخلاف ذلك توعدوا بإغلاق المحطات وبالفعل تم اغلاق 100 محطة".

ولفت الى ان "الاغلاق سيسبب ازمة وقود في البصرة، ونحن لا نتحمل مسؤوليته"، مبينا أن "القرار سيضر المواطن بالدرجة الاولى".

واشار الحمداني الى ان "شركة اهلية شبه وهمية ليس لها مقرا وضعت برنامجاً رقابياً الكترونياً فيه اخطاء يسمح بدخول المركبة للتزود بالوقود بعد التقاط صورة للمركبة، لكنه وبعد 3 ايام يقول إن هذه الصورة غير صحيحة".