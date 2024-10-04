إغلاق نادٍ ترفيهي وسط بغداد لـ"وجود أعمال مخلة بالآداب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر السبت بأن قوة أمنية قامت بإغلاق نادي المشرق الترفيهي الواقع في منطقة كم سارة، وسط بغداد، على خلفية رصد أنشطة غير قانونية داخله.

وذكر المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "القوة نفذت عملية دهم للنادي بعد ورود معلومات تفيد بوجود أعمال مخلة بالآداب العامة بالإضافة إلى وجود فتيات قاصرات ومراهقات يشاركن في أعمال غير أخلاقية داخل النادي".

وأوضح المصدر أنه "تم اتخاذ قرار فوري بإغلاق النادي وإخراج الرواد المتواجدين داخله"، مشيرًا إلى أن "صاحب النادي لم يكن حاضرًا وقت المداهمة، والتحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الواقعة".