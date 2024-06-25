إغلاق مؤقت في قلب بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، أن إغلاقاً مؤقتا لمدة يومين سيطال ساحة كهرمانة وسط العاصمة بغداد.

وقالت في تنويه صدر مساء اليوم، إنه سيتم إغلاق مؤقت في جانب الرصافة من ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة داخل، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح يوم غد ولمدة يومين، وذلك للبدء بعمليات الإكساء في المنطقة.

ودعت المرور العامة السائقين لاتخاذ الطرق البديلة.

وساحة كهرمانة هي إحدى الساحات الشهيرة في منطقة الكرادة وسط بغداد، وتعدّ مركزاً حيوياً للنشاط التجاري والاجتماعي في المدينة، حيث تجتمع فيها العديد من المقاهي والمحال التجارية، كما تشهد الساحة حركة مرور مكثفة نظراً لموقعها الاستراتيجي داخل بغداد.