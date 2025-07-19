إغلاق منشآت سياحية في 3 محافظات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة

شفق نيوز- بغداد

نفذت دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة، يوم السبت، حملة تفتيشية شاملة في جميع المحافظات شملت الفنادق، المطاعم، المولات، والمقاهي، للتحقق من التزامها بشروط السلامة العامة والتعليمات الصادرة عن مديريات الدفاع المدني.

وقال المدير العام لدائرة التفتيش والمتابعة مؤيد هيثم رسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة أسفرت عن غلق عدد من المنشآت السياحية المخالفة في محافظات صلاح الدين (تكريت)، القادسية، بابل، ميسان، والبصرة، بينما تتواصل الحملات في العاصمة بغداد وذي قار وعدد من المحافظات الأخرى وتم رصد مخالفات تمثلت بعدم توفر منظومات الإنذار وغياب مخارج الطوارئ، وسوء تخزين المواد القابلة للاشتعال".

وأشار إلى أن "هيئة السياحة تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات وطنية لتوثيق جميع المخالفات المرصودة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة"، مبيناً أن "الهيئة لن تتهاون مع أي منشأة تهدد أرواح المواطنين والزائرين، داعياً "أصحاب المنشآت السياحية إلى مراجعة اشتراطاتهم الفنية والالتزام بها فوراً".

واتخذت عشر محافظات عراقية، منذ يوم الخميس الماضي، إجراءات عاجلة لتجنب تكرار فاجعة حريق المركز التجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف عشرات الضحايا.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.