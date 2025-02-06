إغلاق مكاتب عقارية في الموصل وتوجيه رسالة للمواطنين

شفق نيوز/ أعلنت بلدية الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، إغلاق عدد من مكاتب العقارات في شارع 60 بمنطقة مشيرفة غربي المدينة، وذلك لمخالفتها القوانين من خلال بيع وشراء العقارات والأراضي الزراعية المتجاوزة على أراضي الدولة.

وقال معاون مدير البلدية، فراس مهند، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية الموصل تواصل حملاتها الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين المعمول بها في بيع وشراء العقارات والأراضي".

ودعا مهند، المواطنين إلى "تجنب التعامل مع العقارات والأراضي غير الرسمية وغير المسجلة"، مشددًا على أن "البيع والشراء في هذه العقارات يعد مخالفة قانونية تعرض أصحابها للمساءلة".

وأشار إلى أن "بلدية الموصل ستواصل جهودها لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المحلية والقضاء العراقي للسيطرة على التجاوزات على أراضي الدولة وبيع وشراء الأراضي الزراعية غير الرسمية، وذلك في خطوة للقضاء على العشوائيات وإيقاف المتجاوزين على الأراضي غير الرسمية في مدينة الموصل.