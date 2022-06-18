إغلاق مزار ديني في ديالى بعد تهديدات بإستهدافه

شفق نيوز/ أعلنت الامانة الخاصة لمزار "الشريف الرضي البعقوبي"، يوم السبت، إغلاق أبواب المزار الذي يضم أكبر مقبرة في محافظة ديالى بعد تلقيها تهديدات باستهدافه.

وأوضحت الأمانة الخاصة للمزار في بيان اليوم، ان غلقها الى الباب المؤدي للمزار، وإلى المقبرة هو كإجراء احترازي بعد ورود معلومات باستهداف المزار.

وذكرت أيضا أنها تلتمس العذر من القاصدين الى المزار وإلى المقبرة، مبينة أنها قـد فتحت البـاب الخلفي من جهة ( منطقة خان الوالوا ) وستفتح الباب المجاور لباب المزار الرئيس في الأيام القليلة المقبلة لفك الزخم الحاصل .

وتابع البيان أن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت وليس دائم، وان ادارة المزار ستفتح الباب الرئيسي بعـد التنسيـق مع القوات الأمنية في المحافظة.

وعمدت التنظيمات المتشددة ذات النهج السلفي بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003 على تدمير ونسف المراقد والمزارات الدينية في المناطق المختلطة أو المناطق ذات الغالبية السنية.

وقام تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 بأكبر حملة استهدفت الآثار القديمة المزارات والمراقد ودور العبادة للطوائف والمذاهب والأديان الأخرى.