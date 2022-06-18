سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إغلاق مزار ديني في ديالى بعد تهديدات بإستهدافه

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T19:55:39+0000
إغلاق مزار ديني في ديالى بعد تهديدات بإستهدافه

شفق نيوز/ أعلنت الامانة الخاصة لمزار "الشريف الرضي البعقوبي"، يوم السبت، إغلاق أبواب المزار الذي يضم أكبر مقبرة في محافظة ديالى بعد تلقيها تهديدات باستهدافه.

وأوضحت الأمانة الخاصة للمزار في بيان اليوم، ان غلقها الى الباب المؤدي للمزار، وإلى المقبرة هو كإجراء احترازي بعد ورود معلومات باستهداف المزار.

وذكرت أيضا أنها تلتمس العذر من القاصدين الى المزار وإلى المقبرة، مبينة أنها قـد فتحت البـاب الخلفي من جهة ( منطقة خان الوالوا ) وستفتح الباب المجاور لباب المزار الرئيس في الأيام القليلة المقبلة لفك الزخم الحاصل .

وتابع البيان أن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت وليس دائم، وان ادارة المزار ستفتح الباب الرئيسي بعـد التنسيـق مع القوات الأمنية في المحافظة.

وعمدت التنظيمات المتشددة ذات النهج السلفي بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003 على تدمير ونسف المراقد والمزارات الدينية في المناطق المختلطة أو المناطق ذات الغالبية السنية.

وقام تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 بأكبر حملة استهدفت الآثار القديمة المزارات والمراقد ودور العبادة للطوائف والمذاهب والأديان الأخرى.

related

"تشييع جنازة" يتسبب بإغلاق أقدم مقبرة في ديالى

Date: 2022-06-17 16:27:56
"تشييع جنازة" يتسبب بإغلاق أقدم مقبرة في ديالى

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين في ديالى

Date: 2021-05-28 20:14:49
مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين في ديالى

لأسباب مجهولة.. إيران تقطع خطي كهرباء عن ديالى مجدداً

Date: 2021-06-30 09:41:15
لأسباب مجهولة.. إيران تقطع خطي كهرباء عن ديالى مجدداً

انتحار شاب شنقا في ديالى لأسباب غامضة

Date: 2022-04-01 20:50:41
انتحار شاب شنقا في ديالى لأسباب غامضة

ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

Date: 2021-09-07 14:27:30
ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

Date: 2021-01-23 10:48:07
هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

الداخلية العراقية تسعى لاصدار جنسية لطفلة ولدت نتيجة اغتصاب "ارهابيين" لوالدتها

Date: 2021-12-25 15:17:15
الداخلية العراقية تسعى لاصدار جنسية لطفلة ولدت نتيجة اغتصاب "ارهابيين" لوالدتها

خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

Date: 2021-04-12 17:51:45
خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب