إغلاق مزار ديني في ديالى يقصده آلاف الزائرين في فصل الربيع

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى اليوم الثلاثاء اغلاق احد المزارات الدينية في ناحية قزانية شرقي المحافظة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال مدير ناحية قزانية 115 كم شرق بعقوبة مازن اكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان السلطات الصحية اغلقت اليوم مرقد"الامام كرز الدين" في قرية "الاحمدية" في اطراف ناحية قزانية بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مبينا ان الهدف من الاغلاق السيطرة على الإصابات ومنع تفاقهما.

واكد الخزاعي ان اغلاق المرقد اجراء وقائي وتحوطي مع قرب مناسبة اعياد النوروز و توافد السائحين والزائرين نحو المرقد، راهنا اعادة فتح المرقد بالسيطرة على إصابات كورونا .

ويعد مزار "كرز الدين" من ابرز معالم السياحة الدينية في ديالى ويقصده السائحون والزائرون خاصة من شريحة الكورد الفيليين والكاكائيين من ديالى والمحافظات المجاورة وإقليم كوردستان طيلة أيام الأعياد والمناسبات.