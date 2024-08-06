إغلاق مجسر الخضراء في الكرخ وتشكيل لجنة تحقيقية في تعثر صيانته

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بإغلاق مجسر الخضراء، لغرض إجراء الصيانة له، من قبل أمانة بغداد بسبب عدة حوادث شهدها في الأيام الماضية، في حين شكل لجنة تحقيقية في تأخر صيانة المجسر.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بالإغلاق الفوري لـ(مجسر الخضراء) في بغداد/ الكرخ، لحين إجراء الصيانة وتركيب سياج حديدي، بعد حوادث عدة شهدها المجسر، ولتفادي أي حوادث مستقبلية".

ولفت إلى أن "السوداني كلّف أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور بإجراء صيانة فورية لتلبية متطلبات السلامة المرورية، وتركيب الأسيجة الحديدية والكتل الكونكريتية الفاصلة؛ لضمان سلامة المواطنين".

وأشار إلى أن "السوداني وجه بتأليف لجنة تحقيقية برئاسة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، تتولى التحقيق في أسباب تعثر صيانة المجسر، وعدم الاستجابة لمناشدات المواطنين المتكررة، ما تسبب بوقوع حوادث سير مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا".