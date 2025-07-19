إغلاق أكثر من 20 موقعاً "يهدد حياة المواطنين" في نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، يوم السبت، عن غلق أكثر من عشرين موقعاً مخالفاً لإجراءات السلامة في مدينة الموصل، ضمن حملة تفتيش موسعة أعقبت كارثة حريق الكوت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة أمنية شكلت بتوجيه من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وبتعاون مشترك بين الدفاع المدني والشرطة، باشرت بحملات تفتيش واسعة للمواقع التجارية والطبية والسياحية في الموصل، أسفرت عن غلق أكثر من 20 موقعاً حتى اليوم".

وأوضح أن "المواقع التي تم إغلاقها تنوعت بين مولات تجارية، وعيادات طبية، ومطاعم، وكافيهات، وعمارات تجارية، جميعها خالفت شروط السلامة العامة، ولم تلتزم بتعليمات الوقاية والإنقاذ رغم التحذيرات المتكررة".

وأكد المصدر، أن "أغلب هذه المنشآت تستخدم مواد إنشائية خطرة مثل الساندوتش بانل، وتفتقر إلى مخارج طوارئ، أو منظومات إنذار وإطفاء حديثة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين".

وأضاف أن "اللجنة مستمرة في عملها، ولن تتهاون مع أي جهة أو منشأة لا تلتزم بقوانين السلامة، مهما كانت تبعيتها، حفاظاً على أرواح المدنيين ومنعاً لتكرار الكوارث المؤلمة".

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، قال أمس الجمعة لوكالة شفق نيوز، إن "جولة تفتيشية أجريت في عدد من المرافق السياحية بمدينة الموصل، أسفرت عن إغلاق عشرة مواقع مخالفة لشروط السلامة والأمان".

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي، يوم الأربعاء الماضي، في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.