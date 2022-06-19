إغلاق أقدم مقبرة في ديالى.. ادفعوا المال مقابل زيارة موتاكم فهناك مفخخات

شفق نيوز/ شكا سكان بعقوبة وعدة مناطق في ديالى من قرار استمرار اغلاق مقبرة الشريف أقدم مقابر ديالى واكبرها وسط بعقوبة، منتقدين استغلالها لمنافع مادية تعدت قدسية المقبرة الاجتماعية والإنسانية.

وأعلنت الامانة الخاصة لمزار "الشريف الرضي البعقوبي"، يوم أمس السبت، إغلاق أبواب المزار الذي يضم أكبر مقبرة في محافظة ديالى بعد تلقيها تهديدات باستهدافه.

مواطنون شكوا عبر وكالة شفق نيوز؛ من اغلاق المدخل الرئيسي للمقبرة ما سبب مصاعب في الوصول إلى المقبرة وعبر مدخل آخر بديل وبشروط دفع جبايات دخول مستغربين من دفع أجور مقابل زيارة الموتى.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بإعادة فتح مدخل المقبرة وإنهاء معاناة إنسانية مرفوضة لا يمكن قبولها انصاف لمشاعر ذوو الموتى وتفادي تحميلهم نكبات ومعاناة جديدة تضاف الى مصائب فقدان أحبتهم وذويهم.

قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي أوضح لوكالة شفق نيوز؛ ان اغلاق المقبرة بشكل تام معلومات غير صحيحة مؤكدا إغلاق المدخل الرئيسي للمقبرة فقط منذ أشهر بمبررات غير مقنعة يضاف لها جباية دخول من كل مواطن يدخل المقبرة.

وانتقد الحيالي اقحام المقبرة في نزاعات وصراعات طائفية وسياسية وهي مقبرة مقرة للمسلمين بعيدا عن أي صراعات ونزاعات ملكية محملا الجهات المسؤولة عن المقبرة ما يحصل من معاناة وأضرار تطال المواطنين وتعكر تقاليدهم الإنسانية.

وأضاف أن المقبرة معلم مقدس منذ مئات السنين وهي باب لتنفيس احزان المواطنين عند زيارة ذويهم من الموتى لاسيما ان غالبية الأهالي في بعقوبة ومناطق ديالى فجعوا بحوادث الإرهاب والقتل والصراعات الطائفية.

بدوره؛ عزا مسؤول الشعبة الإعلامية في الأمانة الخاصة للمزارات الدينية في ديالى احمد اركان الربيعي أسباب اغلاق المدخل الرئيسي لمقبرة الشريف الى تحوطات واحترازات أمنية بناء على معلومات استخبارية تفيد بمخطط لاستهداف المقبرة والأهالي بسيارات مفخخة.

واكد الربيعي ان اجراء إغلاق المدخل الرئيسي وقتي لحين تأمين الحماية اللازمة للمقبرة بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى وتشكيلاتها معلنا عن فتح الباب المجاور للمدخل الرئيسي لتسهيل دخول المقبرة أمام المواطنين والحد من معاناتهم.

وأقر الربيعي بمعاناة ومشاكل اغلاق المدخل الرئيسي والاستياء الشعبي الا ان حماية أرواح المواطنين فوق كل الاعتبارات وأهمها على حد قوله.

ويمتد عمر المقبرة يمتد إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة.