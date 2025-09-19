إغلاق عيادة خيرية في الموصل بسبب "ضغوط انتخابية" (صور)

شفق نيوز- نينوى

أعلنت عيادة الموصل الخيرية في محافظة نينوى، يوم الجمعة، انها أغلقت أبوابها بعد ثلاث سنوات من تقديم خدماتها الطبية المجانية للفقراء والمحتاجين.

وقال القائمون على العيادة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الإغلاق جاء نتيجة ضغوط وفرض مرشحين ومسؤولين إرسال مرضى عنوة إلى الكوادر الطبية في العيادة، وكأنها تابعة لهم انتخابياً، الأمر الذي أربك سير العمل وأضر بأحقية المراجعين الحقيقيين".

وأضافوا أن "العيادة خُصصت منذ افتتاحها للفقراء والبسطاء فقط، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، لكن ما جرى أجبرهم على التوقف".

من جانبه، أفاد أحد المرضى الذين قصدوا العيادة ووجدها مغلقة، بأن "هذا المكان كان نافذة أمل للفقراء يخفف عنهم آلامهم، لكن يبدو أن بعض المرشحين والسياسيين قد استكثروا حتى هذه الخدمة على البسطاء".

ومن المقرر ان تُقام الانتخابات النيابية في جميع مدن العراق، يوم 11 تشرين الثاني المقبل، حيث تزداد حدة الحملات الدعائية حتى قبل انطلاق موعدها الرسمي.

وأخذت الدعاية الانتخابية للمرشحين أشكالاً مختلفة، تخطت حدود إماكاناتهم الشخصية لتصل إلى حد الضغط على جهات أخرى لتحقيق مكاسب انتخابية لهم.