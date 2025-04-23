إغلاق عشرات المطاعم والمراكز الطبية والصالونات بمحافظتين جنوبيتين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الأربعاء، عن إحصائية حملاتها الرقابية المستمرة منذ قرابة الشهرين، مؤكدة إجراء أكثر من 7 آلاف زيارة ميدانية لمراكز طبية ومحال تجارية وصالونات حلاقة أسفرت عن 179 حالة غلق وأكثر من 190 غرامة مالية وعقوبات قانونية.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق التفتيش والرقابة الصحية أجرت 7121 زيارة رقابية ميدانية خلال 45 يوما منذ شهر ٱذار وحتى منتصف نيسان أسفرت عن غلق 41 صيدلية و11 مركز تجميل و 13 مختبر تحليلات و5 عيادات أسنان و4 عيادات تمريض".

واضاف ان "الغلق شمل 57 مطعما و 83 ماركت و 22 فرنا و 7 مخازن للمواد الغذائية، اضافة الى 15 صالون حلاقة، ليصبح مجموع الحالات 179 غلق بسبب مخالفة الشروط الصحية والطبية، و 196 غرامة مالية وعقوبات قانونية"، مؤكداً "استمرار الحملة لتشمل جميع مناطق محافظة البصرة بما فيها الأقضية و النواحي".

من جانبها أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة ميسان، عن تنفيذ حملة رقابية، أسفرت عن غلق عدد من المطاعم والأفران والمحال التجارية لمخالفتها التعليمات الصحية والتوجيهات الوزارية.

وقال مسؤول إعلام الدائرة محمد قاسم في بيان ورد للوكالة، إن "فرق الرقابة الصحية أغلقت 5 مطاعم و 5 مقاهي، و 4 أفران، و3 محال بيع مواد غذائية جملة ومفرد بالإضافة إلى 2 من محلات بيع اللحوم الحمراء، و 2 محطة ماء، فضلاً عن محل حلاقة رجالي".

واضاف ان "ذلك جاء بعد رصد مخالفات صحية واضحة وعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة".