إغلاق أطول الجسور في العراق

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بقطع جسر بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة أمام حركة المركبات الصغيرة والشاحنات بشكل نهائي، بسبب حدوث انهيارات في المقتربات الترابية للجسر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية قررت إيقاف حركة السير على الجسر بالكامل وتحويلها إلى طريق إمام ويس، ما يؤدي إلى زيادة مدة التنقل بين بعقوبة وخانقين وإقليم كوردستان وبالعكس لأكثر من ساعة إضافية، على الوقت الأصلي الذي يتجاوز ساعة ونصف".

وأضاف أن "الجهات الحكومية ستباشر بمعالجة الانهيارات بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والشركة المنفذة للمشروع، التي لم تنجز الجسر وتسلمه بصورة رسمية حتى الآن"، مبيناً أن "افتتاح الجسر جرى بشكل مبكر نتيجة تضرر الطريق القديم بفعل ارتفاع منسوب مياه البحيرة".

يذكر أن مصدراً حكومياً قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، عن تسجيل انهيار في مقتربات جسر حمرين، الذي يعد الأطول في العراق، بسبب ارتفاع مناسيب البحيرة.

ويعتبر جسر حمرين، شمال شرقي ديالى، الأطول في العراق بطول أكثر من 7 كيلومترات مع مقترباته، فيما تبلغ كلفة تشييده أكثر من 60 مليار دينار عراقي.

وكانت الجهات الحكومية في ديالى قد افتتحت جسر بحيرة حمرين الجديد بشكل مؤقت للمارة منذ أكثر من شهر، قبل اكتمال إنجازه، جراء تضرر الجسر القديم نتيجة أمواج البحيرة.