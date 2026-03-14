إغلاق طريق "ليلان – كركوك" احتجاجاً على هدم منازل زراعية (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

عمد محتجون غاضبون في ناحية ليلان بكركوك، يوم السبت، إلى قطع الطريق الرابط بين الناحية ومركز المدينة بالإطارات المحروقة احتجاجاً على هدم عدد من المنازل التي شيّدوها في أراضٍ زراعية.

وأقدم المحتجون على قطع الطريق الرابط بين ليلان وبقية المناطق المجاورة في كركوك، قرب علوة أسماك داقوق القريبة من مركز المدينة، بإشعال الإطارات احتجاجاً على هدم عدد من المنازل في أراضيهم الزراعية.

وقال أحمد جليل، وهو أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "احتجاجنا على هدم منازلنا بدون أي تعويض أو إشعار مسبق، هذه الدور ملكنا ونحن نسكنها منذ سنوات، وقرار الهدم جائر وظالم".

بينما قال أسامة عباس، وهو متظاهر آخر، للوكالة، إن "المحتجين قطعوا طريق ليلان - كركوك وأحرقوا الإطارات بسبب هدم عدد من المنازل"، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المعنية بـ "إيقاف الهدم وإيجاد حل يرضي الأهالي".

كما ذكر شهود عيان، أن إغلاق الطريق أدى إلى توقف الحركة المرورية بشكل مؤقت، مع وجود بعض نقاط التفتيش للسيطرة على الوضع ومنع تصاعد التوتر.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة نزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية وإجراءات الهدم في محافظة كركوك، والتي غالباً ما تؤدي إلى مواجهات محدودة بين الأهالي والجهات الرسمية، وسط دعوات من بعض الجهات إلى التوصل إلى حلول سلمية تحفظ حقوق المواطنين وتحافظ على النظام العام.