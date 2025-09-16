إغلاق طريق كلار- خانقين إثر احتجاجات لسائقي الشاحنات رفضا لقيود المرور

شفق نيوز/ ديالى

نظم العشرات من سائقي الشاحنات، يوم الثلاثاء، احتجاجات قرب منفذ "باوه محمود" في قضاء خانقين، بعد قرار يقضي بمنع مرور الشاحنات المحمّلة بالبضائع القادمة من منافذ إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من سائقي الشاحنات أغلقوا الطريق الرابط بين كلار وخانقين، تعبيراً عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي وصفوها بالتعقيد والمضرة بأرزاقهم.

إلى ذلك، قال أحد سائقي الشاحنات، الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه، إنه "في السابق كنت أتمكن من إيصال حمولتي خلال ثلاث ساعات فقط من منفذ برويزخان إلى وجهتي الأخيرة، لكن الآن أُجبرت على المرور أولاً عبر السليمانية، ثم كركوك، ومنها إلى الوسط أو الجنوب، وهو ما يتطلب ثلاثة أيام كاملة على الأقل".

وأضاف السائق، للوكالة، أن "هذا القرار تسبب بزيادة كبيرة في التكاليف والوقت، وسيؤثر سلباً على حياة مئات العوائل".

وأشار إلى أن "منطقة كرميان تحديداً قد تواجه أزمة اقتصادية إذا استمر العمل بهذه الإجراءات".